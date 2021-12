São Paulo registra a primeira morte por sarampo em 2020

Uma criança morreu vítima de sarampo em 2020 na capital paulista. Segundo a Secretaria de Saúde de São Paulo, até o momento essa é a única morte registrada pela doença no estado. Neste ano, foram confirmados 246 casos de sarampo em São Paulo.

Em 2019, houve 17,5 mil ocorrências e 14 mortes por complicações decorrentes do sarampo no estado. No último dia 10 de fevereiro, foi iniciada a primeira etapa da campanha de vacinação contra o sarampo.

O foco abrange jovens de 5 a 19 anos que ainda não receberam as doses da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola.

A população nessa faixa etária pode receber as doses da vacina em qualquer posto de saúde até o dia 13 de março.

