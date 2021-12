Salvador tem cinco casos suspeitos de Coronavírus, diz SMS

Cinco casos suspeitos de Covid-19 estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). De acordo com o órgão, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) recebeu a notificação dos cinco casos. Os pacientes apresentaram sintomas respiratórios leves e estiveram recentemente em países que têm a circulação do vírus.

Uma das ocorrências suspeitas é uma mulher de 42 anos, que deu entrada no Pronto Atendimento Alfredo Bureau, no Marback, na tarde desta quinta-feira, 27. Ela viajou há pouco tempo para a Itália. Segundo a SMS, o quadro clínico da paciente é estável.

“Não há motivos para pânico. Os pacientes suspeitos estão com sintomas respiratórios leves e as notificações foram realizadas por conta dos mesmos terem passagens recentes em localidades onde há a circulação do Covid-19. Portanto não há nenhuma confirmação de coronavírus ou motivo para pânico em nossa cidade. As medidas definidas no fluxograma para acolhimento de indivíduos sintomáticos foram adotadas e os pacientes seguirão em isolamento domiciliar que é o recomendado pelo Ministério da Saúde para casos leves”, explicou Adielma Nizarala, assessora técnica do Samu Metropolitano de Salvador.

Os protocolos de isolamento já foram aplicados de maneira preventiva e os pacientes estão sendo monitorados pelas equipes da Vigilância Epidemiológica. Já foram coletadas amostras laboratoriais para confirmar ou afastar o diagnóstico de Covid-19, bem como, a causa dos sintomas respiratórios dos pacientes suspeitos.

Os materiais coletados foram encaminhados para o Laboratório Central do Estado.

