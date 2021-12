Salvador sedia evento nacional de programa de emagrecimento

Com 10 anos de operação no Brasil, o Centro Terapêutico Máximo Ravenna escolheu Salvador para sediar o primeiro SPA Ravenna de 2019. Entre os dias 28 e 31 março, os pacientes irão "entrar de cabeça" no programa junto com o médico argentino e idealizador do projeto, Dr. Máximo Ravenna e a diretora das clínicas brasileiras, Moema Soares.

O Catussaba Hotéis e Resorts foi o local escolhido para o tratamento. Os participantes, durante os quatro dias de evento, terão atividades físicas, passeios, festas e grupos terapêuticos. Nutricionistas, médicos e preparadores físicos das clínicas irão acompanhar todas as ações.

Salvador foi a primeira cidade a sediar a clínica no país. Para Moema, o SPA é uma oportunidade dos pacientes viverem o método e trocarem experiências.

“Cada edição do SPA é pensada com muito carinho por nossa equipe. Queremos que nossos pacientes possam, além de emagrecer, estar com pessoas que buscam os mesmos objetivos: qualidade de vida, saúde e bem-estar ”, disse a diretora.

Os interessados podem fazer a inscrição na recepção da clínica da unidade de São Paulo (Av. Rebouças, 3909, no Jardim Europa) ou pelos telefones (11) 3494.5000 e (11) 5054.4200. As vagas para o Spa Ravenna são limitadas. Informações adicionais no site www.maximoravenna.com.br e nas redes sociais @maximoravenna. #sparavennasalvador #MaximoRavenna #MetodoRavenna #RavennaBrasil10anos

