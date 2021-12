Salvador registra quatro doações de órgãos em menos de 12 horas

Em menos de 12 horas, Salvador registrou quatro doações de múltiplos órgãos. Ao todo, os transplantes de fígados, rins e córneas irão beneficiar 18 pessoas. Todas as captações ocorreram em Salvador. Duas foram no Hospital Geral do Estado (HGE), de dois homens, e outras duas no Hospital do Subúrbio, de duas mulheres que foram a óbito depois de um Acidente Vascular Cerebral (AVC),

Os órgãos foram encaminhados para hospitais Ana Nery, Português, em Salvador, e Pedro Alcântara, em Feira de Santana, além de unidades em outros estados.

Segundo informações da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), apesar dos benefícios, a rejeição familiar ainda é alta, chegando a 58% dos casos. Em Salvador, 13 estabelecimentos estão habilitados para realizar transplantes.

adblock ativo