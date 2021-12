Salvador é a capital brasileira com menor índice de fumantes

Com 5,1% de fumantes, Salvador possui o menor índice de consumo de cigarro entre as capitais brasileiras. A afirmação é do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, do Ministério da Saúde.

Para lembrar o Dia Nacional de Combate ao Fumo, a prefeitura realizará nesta quarta-feira 29, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), um encontro intitulado "Compartilhando Experiências". O evento ocorre das 14h às 17h, no auditório da Faculdade Rui Barbosa, na Avenida Paralela.

Atualmente, a capital baiana conta com 45 unidades de saúde com ações de combate ao tabagismo. Ao procurar ajuda do serviço público de saúde, o paciente deve se submeter a uma entrevista para contar sua história com o cigarro, informando a quanto tempo fuma e o motivo pelo qual decidiu parar. As ações são realizadas por uma equipe multidisciplinar, composta por médicos clínicos, odontólogos e psicólogos, dentre outros profissionais.

Após o ingresso, são feitas atividades em grupos com cinco a quinze pacientes, durante reuniões que ocorrem durante a semana. Nesse contexto, medicamentos também são utilizados para auxiliar o tratamento. Em casos considerados amenos, são usados adesivos de nicotina, cuja dose é reduzida conforme a evolução do fumante. Para os intolerantes ao adesivo, a medicação prescrita é a ansiolítica via oral.

