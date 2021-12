Salsicha diminui expectativa de vida, aponta estudo

A cada salsicha colocada no prato, no cachorro-quente ou naquela macarronada do final de semana, a expectativa de vida do consumidor diminui 15 minutos. No estudo inusitado, publicado no "British Medical Journal", especialistas concluíram que o produto é considerado um vilão para os amantes da longevidade, por ser processado e embutido, o que pode ocasionar problemas como câncer, sobretudo o colorretal.



As doenças são causadas pelas substâncias acrescentadas na salsicha, como nitritos e nitratos de sódio, que servem para aumentar a durabilidade do alimento e evitar a formação de bactérias. Outros itens também foram alvos da pesquisa, como o cigarro. De acordo com o estudo, o consumo de cada maço representa menos quatro horas e quinze minutos de vida.



Já o café funciona na contramão dos outros produtos analisados. Para o estudo, o uso diário de no máximo três xícaras, aumenta a vida do indivíduo em mais de um ano.

