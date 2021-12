Saiba quais são os alimentos expectorantes

No inverno há um aumento principalmente de doenças respiratórias que causam alguns sintomas nas pessoas como o aumento de muco. O muco é a substância expelida pelo organismo para combater a infecção. Alguns alimentos e ervas podem auxiliar na eliminação do muco, ou seja, na expectoração e na consequente melhora do indivíduo, por desobstruir as vias aéreas. Dentre os alimentos expectorantes estão o alho, a cebola e a romã; e dentre as ervas: eucalipto, alecrim e o gengibre.

O alho possui a alicina que tem propriedades bactericidas e auxilia no combate às infecções por bactérias. O bulbo da cebola também tem função bactericida. Já a romã (a casca principalmente) é rica em polifenóis que combatem os radicais livres e a inflamação. Além disso é rica em vitamina C, um poderoso antioxidante.

O eucalipto já é bem conhecido por suas propriedades descongestionantes. O alecrim tem alto teor de óleos essenciais e ácidos orgânicos. Não deve ser administrado à noite, pois pode alterar o sono. Os extratos de gengibre estimulam os centros vasomotor e respiratório. Também contém substâncias antiinflamatórias. Deve ser evitado por pessoas com cálculos biliares.

A natureza ajuda na recuperação de infecções mas deve ser utilizada com cautela e sempre com a indicação de um médico e/ou nutricionista.

