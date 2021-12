Saiba quais as fontes de risco da aterosclerose

Os fatores de risco para que uma pessoa seja diagnosticada com aterosclerose incluem a diabetes, o uso crônico do álcool, hipertensão, dieta com alto teor de gorduras e/ou colesterol, idosos, obesidade, histórico familiar, sedentarismo e tabagismo. As informações são do Departamento de aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

Com relação ao colesterol e as gorduras, uma dieta bem equilibrada é fundamental. Esses nutrientes são indispensáveis para a formação de hormônios e armazenamento energético, mas o alto consumo deles pode provocar problemas cardiovasculares como a aterosclerose.

Alguns alimentos como peixes, frutas, verduras e legumes ajudam na prevenção e tratamento dessa condição. Entre os ativos estão o ômega-3 que diminui os níveis de triglicerídeos e colesterol; os fitoesteróis que diminuem o colesterol por competirem com ele na absorção; antioxidantes como os flavonóides que inibem a oxidação do LDL (colesterol "ruim), entre outros. A prática regular da atividade física também é fundamental para a prevenção desse quadro.

