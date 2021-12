Saiba o que é o glaucoma

Glaucoma é uma doença ocular crônica degenerativa que afeta o nervo ótico e é causada principalmente pela pressão intraocular, tendo como consequência perda da visão periférica e se não tratada pode levar à cegueira. Eles são classificados de acordo com o ângulo iridocorneal. O tipo mais comum é aquele chamado de ângulo aberto acometendo principalmente pessoas acima de 40 anos de idade e pode ser assintomático. Nesse caso, há uma interrupção da saída do humor aquoso e um possível aumento ou não de pressão intraocular com uma alteração anatômica no ângulo da câmara anterior.

Existem evidências que a raça negra, velhice, pressão intraocular alta, histórico familiar de glaucoma de ângulo aberto, miopatia, uma córnea central relativamente fina e baixa perfusão da pressão diastólica sejam fatores de risco para o surgimento do glaucoma de ângulo aberto. Muitos estudos randomizados ressaltam a importãncia do controle da pressão intraocular melhorando assim o desenvolvimento e progressão do glaucoma e um possível dano no nervo ocular.

O tratamento inicialmente é feito a base de colírios e o uso de outros medicamentos oftalmológicos devem ser sempre indicados por um oftalmologista. Para alguns tipos a cirurgia a laser é indicada. O diagnóstico precoce do glaucoma é fundamental e por isso a consulta com o oftalmologista deve ser feita com frequência, principalmente a partir dos 35 anos de idade.

