Saiba o que é hérnia de disco e as implicações para a saúde

A coluna vertebral é composta por vértebras e entre elas existem os discos intervertebrais os quais tem formato de anel e tem como função evitar o atrito entre uma vértebra e outra amortecendo o impacto.

Com o tempo, e o uso repetitivo, esses discos sofrem um desgaste podendo levar a um deslocamento do conteúdo do disco (hérnia de disco), o núcleo pulposo, através da sua membrana externa, geralmente a região posterolateral, o que pode causar a compressão das raízes nervosas que emergem da coluna e provocar uma dor, conhecida como dor ciática.

A hérnia discal lombar é o diagnóstico mais comum dentre as alterações degenerativas da coluna lombar e a principal causa de cirurgia na coluna. Apesar de ocorrer em qualquer faixa etária sua prevalência média mais comum é aos 37 anos.

A predisposição genética é a causa mais provável para o aparecimento da hérnia, seguida de exposição a cargas repetidas, envelhecimento, do sedentarismo e do tabagismo. Os sintomas variam de acordo com o local de compressão e podem abranger desde formigamentos a dores na coluna e nas pernas.

Seu diagnóstico pode ser feito analisando os sintomas ou por meio de exames como o raio-x a tomografia e a ressonância. A finalidade do tratamento da hérnia discal é o alívio da dor e estimular a recuperação neurológica. O tratamento conservador inclui a fisioterapia através de exercícios e alongamentos.

Para algumas hérnias há a indicação cirúrgica que deve ser realizada por um médico. Como prevenção o estilo de vida saudável deve ser preconizado com prática regular de atividade física, alongamento e exercícios para fortalecer a musculatura abdominal e paravertebral, assim como manter a postura correta.

