Saiba o que é e para que servem as Whey Protein

O whey protein é um suplemento muito utilizado nas academias e também como auxílio no tratamento de certas doenças. Consiste nas proteínas solúveis do soro do leite e apresentam alto valor biológico. Pesquisas demonstram que ele possui peptídeos bioativos que atuam como agentes antimicrobianos, antihipertensivos, reguladores da função imune, assim como fatores de crescimento. A proteína do leite bovino contém cerca de 80% de caseína e 20% de soro. A betalactoglobulina é o peptídeo do soro com médio peso molecular e com o maior teor de BCAA (aminoácidos de cadeia ramificada) e é absorvida no intestino delgado. A alfa-lactoglobulina é o segundo peptídeo do soro e contém o maior teor de triptofano e sua fração apresenta a atividade antimicrobiana.

Ele pode ser encontrada na forma isolada, concentrada ou hidrolisada. As proteínas tem um papel importante no músculo esquelético e estudos indicam que a suplementação de whey protein isolado ajudam na hipertrofia muscular e no aumento de força após um exercício físico resistido como a musculação. A alta biodisponibilidade de aminoácidos, principalmente os BCAAs, nesse tipo de whey é importante para a síntese protéica nas horas subsequentes ao treino. Além disso, a ingestão de whey aumenta a insulina plasmática favorecendo a captação de aminoácidos para o interior da célula muscular, otimizando a síntese e reduzindo a quebra.

As proteínas do soro do leite são ricas em cálcio e diversos estudos têm demonstrado relação inversa entre a ingestão de cálcio proveniente do leite e gordura corporal. A hipótese mais provável é que o aumento do cálcio dietético diminui as concentrações de 1,25OH2D que em altas concentrações estimula a transferência do cálcio para os adipócitos levando a lipôgene e inibindo a lipólise (quebra da gordura). Devido aos BCAAs há uma preservação da massa magra e um controle da glicemia e do metabolismo lipídico. Pessoas com alergias às proteínas do leite e intolerantes à lactose não devem consumir esse produto. Hoje em dia já existem whey protein à base de soja ou de arroz e isentos de lactose. Analisar o rótulo é importante.

