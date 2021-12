Saiba o que é dislexia

Existem diversos problemas de aprendizagem que podem interferir no desempenho escolar de crianças, dentre eles a dislexia. A dislexia é um distúrbio específico de aprendizagem de origem neurológica, caracterizada pela dificuldade com a fluência correta da leitura e dificuldade na habilidade de decodificação e soletração, resultantes de um déficit fonológico da linguagem. Além disso, os disléxos apresentam dificuldade na discriminação de sons, limitação de memória de curta duração e podem ter também, problemas com a memória verbal de longa duração.

A consciência fonológica é um aspecto a ser integrado no reconhecimento de palavras e alterações nessa habilidade são geralmente identificadas em escolares com problemas na aprendizagem. Durante a assimilação da leitura, o cérebro da criança deve aprender a identificar uma nova categoria de estímulo visual, palavras escritas, e conectá-los com a rede já desenvolvida de linguagem falada, exatamente onde ocorre déficits nas crianças disléxicas.

A criança disléxica quando não compreendida por falta de diagnóstico pode sofrer constrangimentos diante dos colegas, daí a necessidade de um diagnóstico precoce e do tratamento adequado.

Para a Associação Brasileira de Dislexia (ABD) ela deve ser diagnosticada por uma equipe multidisciplinar composta de fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, médico e professores. O psicológo conduzirá a avaliação emocional, perceptual e intelectual; o pedagogo fará a avaliação acadêmica; o fonoaudiólogo fará a avaliação audiométrica; o oftalmologista irá averiguar a acuidade visual e o neurologista realizará o exame neurológico tradicional e o evolutivo. Depois ela será direcionada ao melhor tratamento através dos métodos de alfabetização.

adblock ativo