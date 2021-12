Saiba mais sobre os transtornos alimentares

As causas mais prováveis dos transtornos alimentares são interação familiar inadequada, culto ao estereótipo de magreza, genética, fatores sócio-culturais e baixa auto-estima. A anorexia nervosa consiste na busca incansável pela magreza por meio de longos períodos de jejum, exercícios físicos intensos e extremos, vômitos induzidos, uso de laxantes, diuréticos ou de moderador de apetite.

Já na bulimia nervosa há uma compulsão alimentar e indiscriminada de grandes quantidades de comida por um período curto de tempo, seguida por um sentimento de culpa que leva à indução do vômito várias vezes ao dia, uso de laxantes, diuréticos ou inibidores de apetite e, a prática exagerada de exercícios físicos.

O tratamento desses transtornos depende de uma equipe multidisciplinar com médicos, terapeutas familiares, nutricionistas e psicólogos. Muitas vezes há a necessidade de internação devido à gravidade do transtorno. O paciente deve ser ajudado de forma à regressar a um padrão alimentar saudável e restabelecer o equilíbrio nutricional e químico, melhorando a clareza mental. Ficar atento aos avisos que uma pessoa com transtorno passa é primordial para tratá-la antes que chegue num estágio avançado.

Adolescência

Uma pesquisa (tese pela USP) da nutricionista Greisse Viero da Silva Leal, com 1167 adolescentes, verificou que 12,2% tinham algum comportamento de risco para transtornos alimentares, como purgação, restrição e compulsão alimentar, sendo a maioria mulheres. Além disso, 31,9% pulavam refeições, comiam pouca comida, fumavam mais, utilizavam substitutos alimentares e remédio. No caso dos homens os fatores que mais influenciaram foram a mídia e o estímulo materno para as práticas não saudáveis de controle de peso.

Transtornos alimentares nessa fase prejudicam as relações sociais e familiares, e a idealização suicida é mais comum. Com a rotina cada vez mais corrida, os familiares não realizam muitas refeições juntos, o que influencia no aparecimento dos transtornos. O culto à magreza só piora a situação gerando uma excessiva preocupação com o peso e em como se enquadrar nesse estereótipo de beleza.

A educação nutricional tanto do paciente como da família, e um acompanhamento psicológico é essencial para a prevenção e tratamento desses transtornos.

Anorexia na ginástica

Além da cobrança externa, há a cobrança pessoal por melhores resultados. Para atingir a performance, um padrão alimentar costuma ser estabelecido e quando ocorrem mudanças extremas desse padrão há margem para o surgimento da anorexia e de outros transtornos alimentares entre atletas. Porcentagens baixíssimas de gordura levam à sérios problemas imunológicos e hormonais, visto que, esse nutriente é essencial na regulação desses sistemas.

A anorexia atlética tem critérios de diagnóstico como perda de peso, atraso na puberdade, amenorréia, distúrbios gastrintestinais, falsa imagem corporal, restrição alimentar, vômitos auto-induzidos, uso de laxantes, diuréticos e exercícios físicos excessivos.

Um exemplo clássico de distúrbios alimentares na ginástica é a romena Nadia Comaneci, que ao conseguir o 10 perfeito na ginástica olímpica, nos anos 70, pesava 40kg e tinha 14 anos. O caso mais grave foi da ginasta americana Christy Henrich, que morreu aos 22 anos em decorrência da anorexia. Em seu melhor momento pesava 44kg e ao falecer estava com apenas 27kg.

