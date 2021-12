Saiba mais sobre os efeitos do colesterol no organismo

À curto prazo não há presença de sintomas, o que torna mais difícil o controle dos níveis de colesterol. A solução é apostar em uma alimentação equilibrada e exames de sangue regulares. Cerca de 80% do nosso colesterol é produzido pelo nosso fígado e 20% é obtido pela alimentação. Por não ser solúvel em água, ele precisa de proteínas para se locomover (LDL, VLDL e HDL). O LDL, também conhecido como "colesterol ruim" é uma lipoproteína que leva o colesterol para as artérias, podendo causar o entupimento das mesmas. Já o HDL, também conhecido como "colesterol bom" reduz o colesterol para o fígado.

Uma alimentação rica em gorduras e colesterol contribui para o aumento dele no nosso organismo. Algumas pessoas não conseguem baixar os níveis dele somente com uma alimentação equilibrada e por isso precisam de medicamentos indicados pelo médico. Alimentos à serem evitados: carne vermelha, frango com pele, chocolate em excesso, manteiga, leite integral, pão branco, embutidos como presunto, pipoca de microondas, salgadinhos, óleos vegetais em excesso, frituras em geral.

Para diminuir o colesterol, o ideal é uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes que contém fibras que ajudam na remoção do colesterol, peixes e castanhas por serem ricos em gorduras insaturadas (antiinflamatórias) e cereais integrais. A prática de atividade física também é essencial pois aumenta os níveis de HDL, além de melhorarem o condicionamento físico.

Algumas doenças como a diabetes, obesidade, alcoolismo, tabagismo, estresse e hipercolesterolemia familiar também estão associados com o aumento de colesterol sanguíneo. O colesterol carreado para as artérias pode formar placas de gordura que ao se soltarem causam danos cardiovasculares, como a aterosclerose, gerando processos inflamatórios. Esses processos a longo prazo levam à um estreitamento das artérias resultando no bloqueio da passagem sanguínea e interrompendo o fornecimento de oxigênio e nutrientes. Caso isso ocorra no coração provocará o infarto, no cérebro o derrame vascular e, nos pulmões a embolia pulmonar.

Algumas enzimas no nosso organismo controlam os níveis de colesterol e de triglicerídeos. Entre elas há a LPL (lipoproteína lipase) que destrói os triglicerídeo e está localizada na parede dos vasos sanguíneos e coração, nos depósitos de gordura e músculos. Já a LCAT (lecitina colesterolacil transferase) captura o colesterol retirando-o das paredes arteriais.

Os exercícios físicos podem alterar a produção dessas enzimas, aumentando a LPL e os níveis de HDL ("colesterol bom"), sendo que a perda de gordura corporal também aumenta a ação da LPL. De acordo com os estudos a prática de atividades físicas diminuem o colesterol total e aumentam o HDL. A associação da prática de atividade física bem orientada e uma dieta equilibrada é a chave para uma boa saúde e performance. O colesterol é necessário para o bom funcionamento do organismo, mas o seu excesso pode levar a doenças cardiovasculares e por isso deve ser controlado.

