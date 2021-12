Saiba mais sobre as doenças da tireoide

Anda com pouca ou nenhuma disposição para realizar as atividades diárias? Esquece as coisas mais básicas e sente fraqueza muscular? Convem realizar exames clínicos para checar o funcionamento da tireoide. Localizada na base do pescoço, a glândula é de vital importância no funcionamento de nosso organismo, pois produz hormônios T3 (triiodotironina) e T4 (tetraiodotironina), que estimulam o crescimento e o desenvolvimento geral do organismo, além de controlarem a produção de energia e calor; e o hormônio calcitonina, fundamental na regulação do metabolismo do cálcio.

As mulheres devem dar ainda mais atenção a detectação de possíveis distúrbios na tiroide. Estudos já apontaram que cerca de 10% das pessoas do sexo feminino acima de 40 anos e 20% com mais de 60 sofrem alguma disfunção na glândula.

O hipertireoidismo, que acontece quando há produção exagerada de hormônios, acelerando o metabolismo e provocando a perda de cálcio dos ossos, ansiedade e irregularidade no ritmo cardíaco, é uma dessas desordens. Outro distúrbio é o hipoteroidismo, que ocorre quando a produção de hormônios pela tireoide é insuficiente, provocando cansaço, depressão e diminuição da atividade cerebral.

O diagnóstico precoce controla essas sensações e previne o agravamento das consequências geradas pelos distúrbios, como a hipertensão arterial, arritmias cardíacas, derrane e anemia.

adblock ativo