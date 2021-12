Saiba como proteger a audição dos sons altos

A exposição prolongada a altos níveis sonoros pode causar problemas e até a perda temporária ou permanente da audição. Por esta razão, é preciso cuidado quanto ao volume e tempo de exposição a sons muito altos, como os de um trio elétrico.

Em festas, o barulho chega a ultrapassar o limite que causa riscos a audição (80dB). É o que ocorre no Carnaval baiano quando o trio elétrico atinge facilmente 130 dB, sendo necessário que tanto o folião quando os trabalhadores se preocupem em proteger os ouvidos.

Um dica para quem vai curtir o Carnaval do médico e membro titular da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, Cristiano França, é que o folião permaneça a uma distância de, no mínimo, 15 metros do equipamento de som. "A cada 1 hora de exposição, sugere-se, de forma geral, submeter-se a um intervalo de [descanso] de 10 minutos", informou.

Outro risco se refere aos trabalhadores envolvidos na festa que ficam próximos aos locais de emissão sonora. Estes, segundo o médico, devem precaver-se com a utilização de plugs intra-auriculares que protegem a audição, além dos cuidados já citados.

Também sons que estão presentes no dia-a-dia podem interferir na capacidade auditiva. O barulho de um congestionamento intenso e das sirenes presentes em carros de policia ou ambulâncias são alguns exemplos. Segundo Cristiano França, o som alto pode prejudicar a audição, muitas vezes de forma irreversível.

"Caso os limites de exposição sejam ultrapassados, o ouvido se torna vulnerável e o surgimento de zumbido é um forte sinal de que algo errado está ocorrendo. Este zumbido pode ser temporário ou permanente, mas, a maioria dos casos acontecem após, por exemplo, a um show e são passageiros. Mesmo assim, deve-se procurar de imediato um médico especialista para uma avaliação minuciosa" explica França.

Sintomas

Ele acrescenta que o barulho incessante pode provocar além da perda auditiva, zumbido, tontura, dor ou sensação de ouvido cheio. Isoladamente ou sem a presença de outros sintomas, pode-se perceber irritabilidade com distúrbios de socialização, podendo acarretar até a perda da libido.

Mas os sinais de início da perda auditiva, na maioria dos casos, são percebidos pelas pessoas que convivem com o paciente.

É o que afirma o vice-presidente da Sociedade Baiana de Otorrinolaringologia, Marcos Juncal. "O primeiro sinal de que há algo errado vem das pessoas que convivem com o paciente. Eles, geralmente, não percebem e passam a pedir para que o acompanhante repita as palavras ou começa a confundi-las", disse Juncal.

O especialista diz que quanto maior o volume e tempo de exposição mais chances de que ocorra um prejuízo futuro.

