Saiba como os antioxidantes agem contra o envelhecimento

A primeira função dos antioxidantes é barrar a formação dos radicais livres. Caso não consigam, sua função será impedir que eles agridam a integridade celular. E por fim, reparar as lesões causadas pelos radicais. Entre os antioxidantes estão as vitaminas C, E, carotenóides, flavonóides, selênio, zinco, curcuma, chá verde, entre outros.

Outra teoria do envelhecimento é a glicação onde as moléculas de glicose presentes naturalmente na pele aderem às fibras de colágeno e elastina promovendo perda na função das proteínas e consequentemente da elasticidade, aumentando a incidência de rugas.

Uma alimentação rica em verduras, frutas e legumes, associadas a um creme dermatológico ou dermocosmético são as principais armas contra o envelhecimento precoce.

