Saiba como deixar o bumbum firme e bonito

Que as baianas são voluptuosas e naturalmente mais 'cadeirudas' isso não é novidade. Mas você sabe como manter o bumbum firme e bonito? Segundo o educador Físico Silvestre Fernandes, o processo é lento, penoso, mas não impossível. "É preciso muita musculação e uma dieta sem praticamente tudo que cause celulite e flacidez, como refrigerante e outros alimentos do gênero", recomenda.



No entanto, se o volume do bumbum for muito grande, a coisa complica. "É claro que quanto maior for o volume do glúteo mais difícil de enrijecê-lo graças ao efeito da gravidade", lembra.



Para manter o glúteo firme, o segredo é focar nos exercícios. O melhor deles, segundo o treinador Sanders Zulu, é o agachamento. "O importante é fazer. Trata-se do próprio movimento de sentar e levantar, de preferência diante do espelho", ensina.



Agora, se você tem algum problema médico ou é idosa, tenha cautela. "Além de ser mais difícil definir a musuclatura nessas pessoas, é importante que ela tenha o acompanhamento de um especialista", afirma Sanders.



Se alimente bem

De nada adianta o esforço de malhar o bumbum todos os dias e não comer direito. A nutricionista Cecília Rios dá a dica: "Para nutrir a musculatura é preciso consumir proteína, se hidratar, manter o peso saudável e evitar alimentos que geram acúmulo de gordura", recomenda.



Para isso, o ideal é buscar o auxílio de uma nutricionista. "O profissional vai analisar como administrar a proteína, se nos queijos, carnes, peixes, frangos ou com proteína isolada", diz Cecília. Isso resolve o prblema da flacidez muscular, mas a da pele é mais complicada. Uma boa hidratação e o uso de cápsulas de colágeno (prescritas por um nutricionista) pode ter algum efeito, mas não total. "Isso não se corrige. Só mesmo com correção plástica", avisa.



Se ligue nas séries de exercícios



Agachamento - Em pé, diante do espelho, posicione os dois pés abertos na largura do seu ombro. Agache o máximo que conseguir, bem próximo do chão. Três séries de 15 repetições são suficientes. Descanse 30 segundos entre um e outro.



'Afundo' - Caminhe a passos largos dobrando os dois joelhos. Faça duas ou três séries de 15 repetições em cada perna. Se quiser dificultar um pouco, use um ou dois quilos de saco de arroz em cada mão.



Step - Se tiver o aparelho, use-o à vontade para subir e descer. Uma escada também serve. Queima calorias e enrijece o glúteo.



Abdução - Deite de lado, contraia a barriga e o bumbum, dobre a perna de baixo e estenda a de cima. Não muito rápido, levante a perna de cima até onde você conseguir e desça sem encostar no chão. Repita 15 vezes.

adblock ativo