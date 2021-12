Saiba como cuidar do esmalte do dente

Um sorriso branco ou 'alvinho' é o que muitas pessoas esperam ao cuidar de sua dentição. Porém, para manter essa 'brancura' é preciso que o esmalte dos dentes estejam conservados. Essa camada externa, dura e branca que é vista ao rir.

De acordo com Marina Esteves, da clínica Dentina Odontologia, o desgaste do esmalte é a corrosão dessa camada. "Quando ocorre o desgaste, a dentina, camada que fica logo abaixo do esmalte, fica exposta, causando amarelamento e sensibilidade no dente", diz.

"Fatores como bruxismo ou 'ranger dos dentes'; o consumo de alimentos ácidos e açúcares; a escovação com muita força; doenças gástricas e usar o dente como ferramenta, por exemplo, abrir garrafa, causam o desgate".

Segundo a especialista, amarelamento, sensibilidade, fraturas, rachaduras, alteração na cor e até dor estão entre os sintomas. "A prevenção é sempre a melhor coisa a se fazer, mas se aparecerem os sintomas de desgaste, não precisa se desespere, pois existem métodos de restauração do esmalte".

*Sob a supervisão da editora-coordenadora Ana Paula Ramos

adblock ativo