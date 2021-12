Saiba como cuidar de suas varizes no verão

Verão é uma maravilha, mas para quem sofre com varizes não é tão lindo assim. As altas temperaturas provocam mudanças que incomodam muito: as veias se dilatam, aumenta a retenção de líquidos, a pressão, o inchaço e as dores, além do risco do aparecimento de trombos.

E não existem milagres. O problema, geralmente, tem solução definitiva somente após cirurgia, mas já existem métodos menos invasivos com bons resultados, segundo Dr. Luiz Otávio Genelhú, cirurgião vascular da Clínica Klabin. "Radiofrequência, laser e esclerose com espuma são alguns deles", indica.

De todo modo, algumas mudanças de hábitos podem ajudar a aliviar os incômodos na estação mais quente do ano, já que os tratamentos são, preferencialmente, feitos no inverno para evitar que o sol 'fixe' os pequenos hematomas que surgem na pele, transformando-os em manchas.

E mesmo que não esteja fazendo qualquer procedimento, evite fontes de calor. Tome sol nos horários apropriados - até 10h e após 16h -, use muito protetor solar nas pernas, dê um mergulho no mar ou piscina a cada 15 ou 20 minutos e curta o verão!

