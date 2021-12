Saiba como conseguir uma pele macia e saudável em casa

Com o decorrer dos anos surgem na pele manchas e ressecamento. Este é um efeito natural do tempo que provoca o envelhecimento da camada superficial da pele. É possível evitar e amenizar o problema removendo as células mortas através da esfoliação, que equilibra o PH do corpo.

Os maiores alvos do ressecamento são as pernas, braços e abdôme. Uma vez por semana pode-se aplicar nestas regiões óleo de gérmen de trigo, que devolve a hidratação e maciez. Com a ajuda de uma bucha vegetal, faça massagens nestas áreas. Em seguida, hidrate-as e procure beber muita água ao longo do dia.

Para variar, pode deixar a bucha de lado e optar por essa esfoliação feita em casa, com massagens circulares. Veja a receita:

2 colheres de sopa de fubá

2 colheres de sopa de aveia em flocos

2 colheres de sopa de leite de soja

2 colheres de sopa de gérmen de trigo (cereal)

1 copo e meio de água mineral

Misture primeiro os sólidos e acrescente a água. Deixe descansar por 5 minutos e aplique na área a ser esfoliada fazendo movimentos circulares por cerca de 15 minutos.

adblock ativo