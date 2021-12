Rui Costa visita obras no Hospital Roberto Santos

O Governador Rui Costa visitou o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), na manhã desta quarta-feira, 24, no bairro do Cabula, em Salvador. Rui fez vistoria nas obras que estão sendo realizadas na unidade.

As intervenções de modernização do Centro Cirúrgico, a construção de nova cozinha e refeitório, além da nova clínica de hemodiálise foram conferidas. O governador explicou que as mudanças estão sendo realizadas por etapas para não interromper o atendimento no hospital.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação do Estado (Secom), uma nova unidade está sendo batizada de 'Hospital do Homem', para tratar de doenças específicas do homem. Antigos espaços da unidade darão origem ao novo setor.

adblock ativo