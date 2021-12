Rui Costa discute compras coletivas com representantes de saúde do Nordeste

O governador Rui Costa se reuniu na tarde desta terça-feira, 27, com secretários e gestores de saúde dos nove estados nordestinos, que formam o Consórcio Nordeste. No encontro, foi discutido como aconteceria a primeira compra conjunta dos estados no setor de saúde.

“Por unanimidade, os governadores do Nordeste escolheram a área de saúde como a primeira para que a gente inicie essa integração, visando uma estratégia única: ampliar e qualificar o serviços de saúde”, afirmou Rui, que é o presidente do Consórcio Nordeste.

De acordo com o governo, a união entre os estados visa a redução de preços e aumento da eficiência na distribuição, armazenagem e controle de estoque de medicamentos. Uma lista para a publicação do primeiro edital deve ser divulgada na próxima semana, segundo o secretário da saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas.

Além de Rui Costa e Vilas-Boas estavam presentes os secretários de Pernambuco, André Longo; do Rio Grande do Norte, Cipriano Maia; do Piauí, Florentino Neto; da Paraíba, Geraldo Medeiros; e do Maranhão, Carlos Lula. Os estados de Alagoas, Ceará e Sergipe enviaram representantes das pastas.

Também participaram o secretário do Planejamento da Bahia, Walter Pinheiro, o secretário executivo do Consórcio Nordeste, Carlos Gabas, e o procurador-geral da Bahia, Paulo Moreno.

Ainda de acordo com o governo, outras áreas devem ser contempladas pelas compras coletivas seguindo o modelo de compras que será utilizado na saúde.

"Já demos um passo com a educação e em outras áreas. O que nós estamos estimulando é que todos os secretários de estado promovam reuniões e nós possamos estabelecer ações em conjunto", declarou Walter Pinheiro.

