Rui Costa assina ordem de serviço para duplicação de maternidade

O governador Rui Costa assinará neste sabado, 5, uma ordem de serviço para a duplicação da maternidade João Batista Caribé, localizada no bairro de Coutos, no suburbio de salvador.

A unidade contará, após a reforma, com 60 leitos de internação clínica e cirúrgica, dez leitos de Cuidado Intermediário Neonatal (UCINCo), cinco leitos de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) e outros cinco leitos no Centro de Parto Normal (CPN) Peri-Hospitalar, um terraço de convivência de pacientes e funcionários com vista para o mar, pátio de serviços, uma área para gases medicinais e abrigo de resíduos, a fim de permitir futuras ampliações da edificação.

Durante as obras, os atendimentos serão transferidos para a Unidade de emergência do bairro de Plataforma e a estimativa de conclusão das obras é de um ano. A unidade receberá R$ 30 milhões, para investimento, distribuídos entre entre obras e equipamentos.

adblock ativo