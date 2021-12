Atividade física que tem por base pular corda utilizando diversas modalidades de saltos e elementos acrobáticos, o Rope Skipping está ganhando cada vez mais adeptos. A atividade, que surgiu nos Estados Unidos na década de 70, pode ou não ser acompanhada de música e coreografia, aumentando ainda mais a criatividade e a habilidade do praticante.

A modalidade não oferece contra indicações. Pode ser praticada por pessoas de qualquer idade, sexo e peso. A atividade, aliás, é bastante conhecida em todo o mundo e conta até com uma federação internacional, a IRSF (International Rope Skipping Federation).

O exercício é realizado com cordas grandes e pequenas que, combinadas, permitem a realização de acrobacias sincronizadas. As cordas articuladas são de várias cores e compridas. Já as de vinil são mais finas e usadas para exercícios que exijam velocidade. A atividade pode ser praticada individualmente ou em grupo.

Veja vídeo com uma demonstração de Rope Skipping:

Yasmin Barcellos| Equipe Bem Star | Agência Estado Rope Skipping é uma maneira diferente de pular corda

