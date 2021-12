Robô Paro é uma das atrações de festival japonês na Bahia

O robô Paro, em formato de um bebê foca de pelúcia, é uma das atrações do XXII Bon Odori - VII Festival de Cultura Japonesa, que acontece neste final de semana, 31 de agosto e 1º de setembro, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), no bairro de Piatã, em Salvador. O robô foi desenvolvido pela equipe do professor Takonori Shibata, do Instituto Japonês de Ciência Industrial Avançada e Tecnologia.

A foca de pelúcia, apresentada por Shibata em 1999, foi criada para auxiliar nas terapias médicas com crianças e idosos, a fim de entreter e combater sintomas causadores da depressão. Com sensores tatéis, visuais e auditivos, o robô foca já é usado em muitos hospitais e instituições médicas no Japão e já ganhou até lugar no Guinness Book, como melhor robô terapêutico do mundo.

A Associação Cultural Nipo-Brasileira de Salvador (Anisa) espera reunir 35 mil pessoas nesta edição do festival. O cônsul geral honorário do Japão em Salvador, Odecil Costa Oliveira, esteve no Grupo A TARDE com a cônsul do Japão em Recife, Hitomi Sekeguchi.

"Ele (o robô) não fica doente, não dá nenhum tipo de trabalho e posso deixar em casa sozinho ou viajar com ele", citou Hitomi, enumerando as vantagens de Paro.

Oliveira explicou que a Bahia é o terceiro maior Estado em número de japoneses e descendentes no Brasil, com cerca de 80 mil. "A maior comunidade japonesa está em Mata de São João, mas estamos chegando também a Barreiras e à Chapada Diamantina", diz.

Festival

O evento traz como temática desta edição a Ikebana (arte dos arranjos florais, que busca harmonia, vitalidade e ritmo), e promete revelar atrações da Bahia, São Paulo e Paraná.

Quem quiser participar do festival pode comprar o ingresso na bilheteria do evento, na AABB, no valor de R$ 14 a inteira e R$ 7 a meia.

adblock ativo