RJ registra mais cinco casos de doronavírus; Brasil chega a 30

O Rio de Janeiro confirmou nesta segunda-feira, 9, mais cinco casos de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus no estado. Com as adições, o Rio de Janeiro chega a oito casos da infecção eo Brasil passa a somar 30 pacientes com a doença.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, os novos pacientes são três homens (de 27, 42 e 70 anos) e duas mulheres (de 56 e 61 anos) que residem em Niterói (1) e Rio de Janeiro (4). Todos estão em isolamento domiciliar e apresentam estado de saúde estável.

Os pacientes retornaram de viagens à Europa, entre os dias 3 e 5 de março, com passagem por países como Itália, Portugal, Espanha, Suíça, Holanda, Israel, Egito e Grécia, apresentando febre, tosse e mialgia, entre outros sintomas. Quatro deles recorreram à rede de saúde particular e um recebeu atendimento médico domiciliar.

Com 30 casos confirmados no Brasil, São Paulo segue liderando, com 16 casos. Foram registrados oito no Rio de Janeiro, dois na Bahia, um no Distrito Federal, um no Espírito Santo, um em Alagoas, e um em Minas Gerais.

