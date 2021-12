Risco de trombose aumenta durante a quarentena, afirmam especialistas

Diante da pandemia do coronavírus, novos sintomas e complicações relacionadas têm surgido com regularidade. Neste período, especialistas notaram o aumento de casos associados a formação de coágulos e tromboses entre pacientes que evoluem para a forma mais grave da Covid-19.

Segundo o cirurgião vascular e angiologista, Sérgio Possídio, a redução de atividades físicas contribui para o agravamento do quadro da doença. “É importante que as pessoas na medida do possível mantenham algum grau de atividade aeróbica no domicílio”, recomenda o especialista. A orientação atende ao alerta da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (Sbavc), que recomenda durante o período de isolamento social a manutenção de uma rotina saudável.

Apesar das visitas ao angiologista e ao cirurgião vascular serem mais comuns a partir dos 50 anos, devido a uma maior incidência de sintomas relacionados a especialidade, hábitos alimentares e de qualidade de vida podem impactar diretamente na saúde vascular de jovens e adolescentes.

“Uma coisa que temos visto atualmente com a pandemia é o aumento de peso das pessoas, o que evidencia a trombose. O repouso prolongado e estático das pernas é um grande risco”, relata o médico.

TIPOS DE TROMBOSE

A trombose venosa é a mais comum. Acontece quando o coágulo de sangue bloqueia uma veia. Estima-se que cerca de 180 mil novos casos de trombose venosa surgem no Brasil a cada ano, sendo que ela também pode causar embolia pulmonar.

A trombose arterial ocorre quando o coágulo de sangue bloqueia uma artéria. Acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e infartos podem ser consequências de tromboses arteriais. Esse tipo costuma ser mais grave do que a venosa.

adblock ativo