Risco de contrair conjuntivite é maior na temporada de verão

Com a chegada da temporada de calor, os casos de conjuntivite costumam aumentar. Trata-se de uma inflamação da conjuntiva, membrana transparente que reveste a esclera, a porção branca do olho.

As conjuntivites podem ser de origem infecciosa como a viral e a bacteriana ou serem causadas por episódios alérgicos.

De acordo com o responsável pelo serviço de oftalmologia do Hospital Português, Carlos Eduardo Borges de Souza, a conjuntivite viral, causada principalmente pelo adenovírus, é mais prevalente neste período quando é comum as aglomerações festivas.

Segundo o especialista, "a prevenção deve consistir na adoção de normas de higiene como lavar as mãos, evitar coçar os olhos. Na residência, não partilhar de peças de uso individual como travesseiros, sabonetes e toalhas".

Cuidados

Também o manuseio de objetos de uso comum, como telefone e controle remoto aumentam as chances de contágio com os agentes causadores da doença.

O médico alerta que, ao surgirem sintomas, como olhos vermelhos, lacrimejamento, coceira e secreção - um oftalmologista deve ser consultado imediatamente para o diagnóstico e tratamento adequado.

O tratamento consiste, a depender do tipo da conjuntivite identificada, da prescrição de colírios antibióticos e anti-inflamatórios ou simplesmente de orientações e de medicações de suporte como higiene local, uso de compressas com soro fisiológico.

"É recomendado ainda um cuidado mais intenso com a higiene pessoal, uso de lenços de papel e toalhas e roupas de cama individuais", acrescenta o especialista.

Epidemias

Os pacientes com conjuntivite viral ou bacteriana devem evitar de forma temporária o contato social, a exemplo do ambiente de trabalho para prevenir a disseminação da conjuntivite infecciosa. Segundo o médico, geralmente, a conjuntivite viral tem resolução em aproximadamente uma semana.

Por não ser de notificação obrigatório, não há o registro de casos anuais da doença no país, informa o Ministério da Saúde (MS) que, no entanto, recomenda ações preventivas já que as epidemias são comuns e uma das causas mais frequentes de ausências no trabalho e escola.

Segundo o oftalmologista do Instituto Penido Burnier, Leôncio Queiroz Neto, "a conjuntivite viral como a bacteriana estão entre as principais causas de afastamento do trabalho no Brasil."

Automedicação

Estudo conduzido por Queiroz Neto envolvendo com 369 pacientes mostra que cerca de 40% dos pacientes já chegam ao consultório usando colírio por contra própria.

Segundo o MS (Ministério da Saúde) a automedicação é a principal causa de internações por intoxicação no Brasil.

No caso do uso indiscriminado de colírios, o estudo conduzido por Queiroz Neto mostra que o vasoconstritor para deixar o olho branquinho é usado por 56% das pessoas.

De acordo com o especialista, o uso por longos períodos da medicação pode causar catarata.

O problema é considerado grave tanto que o Ministério da Saúde desenvolve uma pesquisa para saber como o brasileiro usa medicamentos.

