Refrigerantes podem provocar partos prematuros

Que refrigerantes não fazem bem para a saúde, já é do conhecimento público. Mas, numa condição em especial ele deve ser evitado: no período da gestação. Um novo estudo demonstrou que esta bebida pode provocar o parto prematuro.

A pesquisa foi realizada na Sahlgrenska University Hospital em Gotemburgo, na Suíça. Foram avaliadas mais de 60 mil gestantes na Noruega. As que consumiam mais de uma lata de refrigerante por dia tinham 25% mais risco de ter um prato prematuro do que as gestantes que não consumiam a bebida.

Embora o estudo não seja conclusivo, é recomendável que gestantes procurem evitar a bebida. Até porque refrigerante em excesso é um importante fator de risco para a obesidade na gravidez, como também de hipertensão e diabetes. E não adianta trocar o refrigerante comum pela opção diet. Eles retiram diversos minerais do organismo, como cálcio, magnésio e selênio.

