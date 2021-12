Reduza a pressão arterial com suco de beterraba

Se estiver sofrendo de pressão alta, experimente uma receita natural e caseira, mas capaz de reduzir em até 7% os níveis da pressão arterial. Depois de realizar uma pesquisa, cientistas da Escola de Medicina e Odontologia de Londres concluíram que o nitrato presente na beterraba aumenta os vasos sanguíneos, permitindo ao sangue fluir mais livremente. Drogas com nitrato são usadas para amenizar sintomas de angina e dor no peito.

Participaram do estudo oito homens e sete mulheres com pressões acima dos níveis considerados saudáveis, sem outras complicações de saúde e que não tomavam medicamentos de controle. Os participantes beberam 250 mililitros do suco ou água e tiveram a pressão monitorada por 24 horas. O grupo que ingeriu suco de beterraba teve a pressão sistólica e diastólica reduzidas em média de 10 mm Hg.

Grandes concentrações de nitrato também são encontradas no aipo, couve, vegetais e folhas verdes, como espinafre e alface. O suco de beterraba utilizado no estudo continha cerca de 0,2g de nitrato, níveis encontrados em uma grande bacia de alface ou duas beterrabas. Então, mais um benefício de consumir folhas ou beterrabas é que elas melhoram a saúde cardiovascular. Mais estudos sobre os efeitos do suco de beterraba serão realizados, o que não impede de incluí-lo no cardápio desde já.

