Rede D´Or lança em Salvador o primeiro grupo de estudos de doenças peritoneais

Com unidades de saúde distribuídas por oito estados, a Rede D’Or São Luiz vai lançar na próxima segunda-feira, 28, em Salvador, o primeiro grupo de estudos de doenças peritoneais do Brasil. A cerimônia contará com a presença de Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, cirurgião geral da Rede D’Or São Luiz, e oncologistas dos hospitais Aliança, São Rafael, Cardiopulmonar e Clinica CEHO (unidades da RDSL na Bahia).

A iniciativa visa o desenvolvimento de pesquisas, estudos clínicos e estabelecer um protocolo nacional de opções de tratamento que almejam uma melhora clínica dos pacientes. Cada estado terá um núcleo regional. Na Bahia, o cirurgião oncológico, Dr. Claudio Quadros, será o responsável.

“O Grupo Brasileiro de Doenças Peritoneais é um marco no tratamento das neoplasias peritoneais no Brasil por viabilizar que pacientes em todo o território nacional possam ser tratados por equipe multidisciplinar, com os protocolos oncológicos mais atuais e efetivos. Um dos maiores ganhos é criarmos uma verdadeira rede de troca de informações, definição de terapêuticas e possibilidade de tratamento que buscam o mais eficiente resultado para cada caso”, disse Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo. por mieo de nota divulgada pela assessoria.

O peritônio é a membrana que reveste internamente todo o abdome, e tem a função de proteger essa região do nosso corpo e permitir a movimentação interna dos órgãos. Na Bahia, foram feitas cerca de 5 cirurgias desse tipo para tratar deste câncer raro, o mesotelioma do peritônio.

Considerado um dos mais agressivos tipos de câncer, durante muito tempo se atribuiu poucas alternativas de tratamento capazes de curar ou promover melhores significativas nos sintomas dos pacientes. Hoje em dia, contudo, existem mais opções de tratamento que podem ser feitos aliados à quimioterapia e cirurgias especializadas.

Inovação e pesquisa

Fundada em 1977 no Rio de Janeiro como Cardiolab, a Rede D’Or São Luiz é a maior rede integrada de cuidados em saúde no Brasil, com presença na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Maranhão, Sergipe, Ceará, Paraná e no Distrito Federal.

Referência no diagnóstico e tratamento do câncer, investe em inovação e pesquisa por meio do Idor (Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino), fundado em 2010, com unidades no RJ, BA e DF, reunindo mais de 100 pesquisadores e docentes.

adblock ativo