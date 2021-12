Qualidade do sono começa com a postura correta ao dormir

Ter uma boa noite de sono é essencial para realizar bem as inúmeras atividades que temos durante o dia. Uma postura inadequada ao dormir, no entanto, pode prejudicar a qualidade do sono. Por isso, é importante mudar hábitos errados.

De acordo com especialistas, durante o sono, em geral, o decúbito dorsal (deitar com a barriga voltada para cima) e lateral (para os lados esquerdo ou direito) são as melhores posturas. Colocar um travesseiro entre o ombro e a orelha e outro entre os joelhos também é recomendado para quem dorme de lado. De barriga pra cima, um travesseiro abaixo do joelho ajuda a respeitas as curvaturas naturais do corpo.

Um bom colchão também é importante. O ideal é aquele que se adapta bem às curvas do corpo. Já o travesseiro ideal deve se encaixar perfeitamente no vão entre o seu ombro e o pescoço. Seu uso inadequado pode desencadear contratura muscular na região cervical, o chamado torcicolo, que cursa com dor intensa e rigidez no pescoço. Assim, evite aqueles muito duros ou muito altos, forçando a coluna.

