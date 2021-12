Pular café da manhã amplia risco de infarto no homem

Os homens que não tomam café da manhã têm maior risco de sofrer um ataque cardíaco, revelou uma pesquisa realizada com 27 mil homens nos Estados Unidos. O estudo mostrou que aqueles que não comiam nada pela manhã tinham 27% mais chances de ter um ataque do coração, ou morrer por doença coronária, do que os que faziam o desjejum.

Os homens, entre 45 e 82 anos, participaram da pesquisa sobre alimentação, que registrou os resultados ao longo dos anos de 1992 a 2008. Segundo o estudo, os homens que não fazem a primeira refeição tendem a ser mais jovens e a ter "mais probabilidades de ser fumantes, trabalham em tempo integral, são solteiros, menos ativos fisicamente e mais consumidores de álcool" do que o restante.

"Pular o café da manhã pode levar a um ou mais fatores de risco, como obesidade, pressão arterial alta, colesterol alto e diabetes, que, por sua vez, podem levar - com o tempo - a um ataque cardíaco", disse Leah Cahill, principal autor do estudo e pesquisador da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard.

Os homens que disseram tomar café da manhã também comiam mais por dia do que os que tinham o hábito contrário, o que sugere que as pessoas que omitem a primeira refeição não compensam mais tarde.

No estudo, 97% dos homens que participaram eram brancos e de ascendência europeia. Os pesquisadores disseram que os resultados podem ser aplicados a outras origens. "Não se deve pular o café da manhã. Tomar café está associado a um menor risco de ataque cardíaco", afirmou.

Risco de suicídio

Beber de duas até quatro xícaras de café por dia pode reduzir o risco de suicídio tanto em homens quanto em mulheres em até 50%, conclui pesquisa da Escola de Saúde Pública de Harvard.

O estudo investigou os hábitos de ingestão de cafeína de 200 mil pessoas, entre os que consumiam café descafeinado, ou café comum nas mais variadas quantidades, ou que simplesmente não tomavam a bebida. Também foi medido o consumo de cafeína, como por meio de chocolates, chás e refrigerantes.

A cafeína estimula o sistema nervoso central e pode agir como um antidepressivo leve, aumentando a produção de neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar.

