Proteína de Soja ajuda a controlar a pressão arterial

Se sua pressão arterial anda elevada, experimente consumir proteína de soja ou de leite. Segundo pesquisadores da Escola de Saúde Pública e Medicina Tropical da Universidade de Tulane, em Nova Orleans. EUA, tais alimentos são ideais a quem sofre de hipertensão. Os pesquisadores analisaram o efeito das proteínas desses alimentos em 352 adultos que sofriam de pressão alta.

Os participantes pesquisados foram divididos em três grupos, durante dois meses. Um grupo tomou suplementos de 40g de proteínas de soja ao dia. Outro grupo 40g de proteína láctea. O último grupo ingeriu um suplemento diário de carboidratos.

Comparados com os carboidratos, os suplementos de soja e de leite reduziram mais a pressão arterial sistólica (que é o índice mais alto). Os participantes que beberam as proteínas de soja tiveram redução de 2,3 mmHg e o grupo de proteínas lácteas 2 mmHg. Pouco, mas o bastante para diminuir as chances de complicações. Por isso, se sofre de hipertensão, converse com seu médico e experimente.

