Projeto vai revitalizar Museu de Ciência e Tecnologia

Fechado para visitação há cinco anos, o Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia, no Imbuí, segue sem data prevista para ser reaberto. O equipamento foi tema do workshop Inovação nos museus de ciência e tecnologia, realizado nesta sexta-feira, 25, no auditório Mastaba da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAU-Ufba), na Federação.

Um plano de revitalização do museu está sendo elaborado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), segundo o titular da pasta, Manoel Mendonça. "O plano tem várias frentes. Uma discussão é a parte arquitetônica, como vai ficar, como vai ser montada a estrutura. Estamos fazendo uma discussão de como será a governança desse museu", ressaltou o secretário.

O workshop integra a primeira etapa da revitalização, desde que o museu passou a ser administrado pela Secti - antes era da Universidade do Estado da Bahia (Uneb). "Estamos avaliando custos, temos que recuperar o espaço físico, porque ele só funciona se você tiver um espaço garantido, levando-se em conta segurança e acesso", disse a coordenadora da revitalização do espaço, Griselda Klüppel, professora da FAU.

A segunda etapa do projeto, conta ela, é estruturar quais elementos irão compor o espaço. "Isso é uma discussão que tem que ser conjunta, partilhada daí a importância da grande participação da comunidade acadêmica e da sociedade no workshop".

"Estamos montando um projeto para entrar no banco de dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para viabilização futura de financiamentos e juntar parceiros, intelectuais e financiadores", completou.

Referência

O evento contou com a participação de Juan Pablo Gavira Ateaga (diretor do Parque Explora de Medellín, Colômbia) e Aníbal Fonseca de Figueiredo Neto, consultor em museus de ciências.

Conforme Ateaga, estes espaços, em Medellín, são de fundamental importância para proporcionar inclusão social a comunidades carentes. O secretário Manoel Mendonça ressaltou que Medellín é uma referência na América Latina de recuperação e renascimento destes espaços para o público.

Outubro

Entre os dias 22 e 25 de outubro, a Secti realiza a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na Bahia. Este ano, o evento acontece no Senai-Cimatec, em Piatã. A abertura será no dia 22, às 19h, com a presença do físico e pesquisador Marcelo Gleiser (Dartmouth College, USA), do físico Alberto Brum (AAAB) e o diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), Saulo Carneiro, entre outros pesquisadores.

