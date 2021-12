Proibição do carboidrato à noite é verdade ou mito?

Uma das primeiras coisas que vem a cabeça quando pensamos em emagrecer é: carboidrato engorda e não deve ser consumido principalmente à noite. O carboidrato é um dos principais nutrientes essenciais ao bom funcionamento do organismo, tanto que é chamado de combustível do corpo. Assim como qualquer outro nutriente não deve ser consumido em excesso, pois pode causar um desequilíbrio orgânico como, por exemplo, um acúmulo de gordura.

Durante o dia a necessidade de energia é maior do que à noite, ou seja, o nosso metabolismo está mais acelerado. Priorizar alimentos com menor índice de carboidrato e mais fibras à noite é uma boa escolha, pois evita o pico de insulina e um possível acúmulo de gordura.

Mas, dizer que o carboidrato está proibido é um erro. Precisamos desse nutriente à noite para estar com o estoque de carboidrato (glicogênio) em ótimo estado, pois ele será utilizado com a função de manter a homeostase, ou seja, o bom funcionamento do organismo.

Se a quantidade desse nutriente não é adequada nesse período, o organismo irá recorrer ao que tiver no estoque de carboidrato e quando ele achar necessário irá "pegar" energia dos músculos e uma pequena parte de gordura como fonte. A longo prazo, pode causar um desequilíbrio sistêmico podendo levar ao aparecimento de doenças como obesidade, cardiopatias e diabetes.

adblock ativo