Procura masculina por cirurgias plásticas cresce 20%

É cada vez mais comum homens de todas as idades e classes sociais se submeterem à cirurgia plástica. Em dez anos, a procura por procedimentos cirúrgicos pelos pacientes homens cresceu 20%, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

Entre as possibilidades de cirurgia plástica, uma das mais procuradas é a facial, conhecida como face lifting, um procedimento para melhorar sinais de envelhecimento no rosto e no pescoço.

O cirurgião plástico Paulo Müller conta que a busca dos homens por estas cirurgias se deve, na maioria das vezes, a razões profissionais. "Antes apenas políticos e artistas procuravam a cirurgia plástica facial. Os homens 'normais' não faziam. A busca do procedimento por este novo público é por razões profissionais, na tentativa de suavizar o aspecto de fadiga, causado pela rotina", explica.

Segundo Paulo Müller, ambos os públicos, masculino e feminino, não gostam de parecerem com alguém que foi submetido a uma cirurgia.

Os pacientes exigem ainda um misto de suavidade e naturalidade nos traços faciais para alcançar o efeito desejado.

Entre as intervenções mais procuradas por homens e mulheres está a retirada da chamada 'papada', causada pela perda de tônus muscular na face inferior. Já o chamado 'bigode chinês', sulcos que se formam entre o canto do nariz e a boca, são os mais temidos pelas mulheres, segundo o médico.

Apesar da semelhança entre ambos os sexos na escolha da área da face para a cirurgia, homens e mulheres diferem no perfil como pacientes. "O homem chega ao consultório mais decidido, não gosta de sentir dor e demanda uma recuperação rápida. A mulher é mais exigente, detalhista, e consegue suportar a dor com mais tranquilidade", diz.

Para Müller, a melhor idade para fazer o face lifting é entre os 55 e 65 para o homem e entre 45 e 50 anos para as mulheres.

Sobre a pressa do paciente de retornar com rapidez para as atividades cotidianas após a cirurgia, Paulo Müller alerta: "É preciso ter paciência. O corpo não acompanha esse ritmo. Os pontos são retirados 20 dias após a operação". Para diminuir o inchaço, causado pelo procedimento, o médico indica sessões de drenagem linfática, uma técnica de massagem.

Nariz

Este ano, a International Society of Aesthetic Plastic Surgery divulgou um relatório com números sobre cirurgia plástica feitas ao redor do mundo em 2013. Ao todo foram 23 milhões de cirurgias.

O Brasil foi o país que mais realizou procedimentos cirúrgicos, ficando à frente dos EUA com 1.491.721 do total. Com este novo cenário, será realizado no Rio de Janeiro, no dia 17, o I Simpósio Faces com conceituados especialistas da cirurgia plástica nacionais e internacionais.

Entre eles está o médico Volney Pitombo, natural de Feira de Santana, responsável pela palestra sobre rejuvenescimento que se consegue através da cirurgia do nariz.

Segundo ele, "apenas a interferência na ponta nasal pode rejuvenescer oito anos o rosto do paciente".

De acordo com ele, o nariz cai a partir dos 35 anos, perde a forma natural, e a cirurgia é um recurso poderoso de rejuvenescimento.

"Ele está no meio do rosto e acompanha todo o envelhecimento da face. Com uma cirurgia simples e sem cicatriz, é feito o refinamento da ponta nasal, um complemento da cirurgia plástica", explica o médico.

Para ele, é uma cirurgia de "embelezamento" do paciente. Em relação à idade para fazer o tratamento, Pitombo diz não ter mínima ou máxima. "A idade é a paciente que sabe, quando ela olha no espelho e não gosta do que vê. É o momento. Isto vem, normalmente, a partir dos 40 anos", diz.

Segundo Volney, o rejuvenescimento não é só esticar a pele. "Adicionamos volume, trabalhamos com uma visão mais sofisticada, envolvendo as camadas profundas da pele para obter um melhor resultado. É feita uma harmonização da face", explica.

Estima-se que uma cirurgia de face lifting e uma intervenção no nariz custem, em média, entre R$ 30 mil e 40 mil. Para fazer o procedimento, o paciente não deve ter problemas de saúde, a exemplo de complicações cardíacas.

adblock ativo