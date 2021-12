Problema auditivo atinge 28 milhões de brasileiros; saiba como prevenir

Você já teve a sensação de ouvir zumbidos ou de não ouvir bem o que uma pessoa diz? Talvez você faça parte dos 28 milhões de brasileiros possuem algum tipo de problema auditivo. O dado é do Ministério da Saúde. A Sociedade Brasileira de Otologia afirma que cerca de 15% a 20% da população no país tem zumbido, sintoma que indica perda auditiva. Destes, apenas 15% se sentem incomodados com o barulho e procuram ajuda médica. É importante se atentar para exposição a sons intensos, sejam eles em ambientes profissionais ou em lazer (como shows), e para a limpeza adequada dos ouvidos.

Para muitas pessoas, limpar os ouvidos faz parte da rotina diária, mas o que nem todos sabem é que esse procedimento só deve ser feito quando os ouvidos estiverem entupidos ou em caso de dor. O médico otorrinolaringologista Aloysio Augusto Tahan de Campos Netto listou alguns cuidados necessários com nosso aparelho auditivo:

O uso de cotonetes faz mal

O uso incorreto e imprudente de cotonetes pode causar traumas no canal auditivo externo, no tímpano, nos ossículos da audição e até na orelha interna. O ideal é fazer a limpeza superficialmente com a ponta de uma toalha ou utilizar cotonetes apenas na entrada do canal auditivo, sem aprofundá-los.

A limpeza deve ser feita somente por um especialista

A orientação correta é procurar um atendimento médico sempre que houver sensação de ouvidos tampados, dores, sangramentos, secreção, zumbidos ou tonturas. O otorrinolaringologista tem formação e materiais específicos para fazer a limpeza, que normalmente acontece com curetagem do cerume por meio de lavagem com seringa especial e soro fisiológico morno ou aspiração.

Zumbidos podem indicar doença

Os zumbidos podem ser constantes, intermitentes, bilaterais, unilaterais, pulsáteis, etc. Existem inúmeras causas que podem ir de distúrbios cocleares, vasculares, metabólicos e hormonais, até tumores na orelha, no osso temporal e na base do crânio. Por isso, o correto é procurar orientação médica.

Usar azeite ou álcool

Existem medicamentos de uso tópico que podem amolecer o cerume. Não se deve usar azeite. Já o álcool pode ser usado, mas apenas em casos de entrada de pequenos animais nos ouvidos, como insetos.

Gabriela Albach

