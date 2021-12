Primeira mulher a receber transplante de útero está grávida

Uma jovem turca de 22 anos, a primeira mulher do mundo a receber um transplante de útero com êxito, está grávida, outro feito mundial, anunciaram nesta sexta-feira, 12, seus médicos.

"Os testes preliminares de duas semanas são compatíveis com uma gravidez", indicou, em um comunicado, o professor Mustafa Unal, médico-chefe do hospital universitário Akdeniz en Antalya.

Os médicos conseguiram implantar com sucesso no útero de Derya Sert varios embriões fecundados in vitro a partir de seus óvulos e de espermatozóides de seu marido.

"A saúde da paciente é boa", enfatiza o comunicado de seu médico.

Nascida sem útero, a jovem se converteu, em agosto de 2011, na primeira mulher a sofrer um transplante de útero com êxito.

Este trasplante, realizado por uma equipe de médicos turcos em Antalya, deu esperanças a milhares de mulheres no mundo, onde cada uma em cada 5.000 nasce sem útero, segundo as estatísticas.

A gravidez de Derya Sert apresenta muitos riscos, mas se desenvolve de uma maneira normal, e a jovem deverá dar à luz por cesariana.

Seu útero deverá ser extraído nos meses seguintes ao nascimento para evitar complicações e risco de rejeição.

