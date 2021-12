Prêmio Benchmarking Saúde 2019 anuncia os indicados

A lista de indicados à nona edição do Prêmio Benchmarking Saúde 2019, premiação de saúde da Bahia, foi divulgada nesta segunda-feira, 11.

A premiação é considerada uma das mais importantes do segmento médico-hospitalar no estado. No tetal, serão 98 gestores e empresários do setor concorrendo em 24 categorias.

Premiação

Realizada pelo Grupo Criarmed, o Prêmio Benchmarking Saúde tem apoio da Abramge, Febase, Unidas, Sindhosba e Ahseb.

O resultado da premiação vai ser divulgado no dia 02 de abril. Já a cerimônia de entrega vai acontecer em junho, no Solar Cunha Guedes, em Salvador. Mais informações podem ser conferidas no site do evento.

