Prefeitura lança projeto de amamentação em Salvador

Um projeto de apoio à amamentação será lançado pela prefeitura de Salvador, na próxima segunda-feira, 5. A iniciativa é gerenciada pela Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), na qual será realizado o lançamento, às 8h30.

Com o nome de 'Amamentar Sempre', o projeto é desenvolvido pela Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional (Cosan), e tem como meta a sensibilização das mães sobre a importância do aleitamento materno. As atividades serão realizadas durante todo o mês de agosto.

“Atender as pessoas em situação de vulnerabilidade social e conscientizá-las da importância da amamentação é papel da Sempre, através da Cosan, que já realiza um trabalho de extrema importância nesse sentido. Com esse projeto, queremos chegar ainda mais longe, alcançar mais pessoas e ajudar no resgate de vidas”, explica Ana Paula Matos, secretária da Sempre.

A intenção é a de que o projeto Amamentar Sempre possa ser desenvolvido de forma continuada e seja descentralizado para outras unidades da secretaria, como os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (Creas).

