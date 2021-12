Práticas circenses ajudam a gastar calorias

O circo nunca esteve tão em moda. As academias que o digam, incluindo exercícios típicos do picadeiro em seu cronograma de aulas. A acrobacia realizada em tecidos, por exemplo, conquista discípulos entre os malhadores, principalmente os mais jovens.

A aula começa com um aquecimento, feito no chão. Cada série de exercícios no tecido dura, em média, um minuto. Após cada etapa, o aluno descansa por dois minutos. Resultado: gasto médio de 400 calorias em uma hora de aula.

Os exercícios exigem força, mas encantam pelo lado artístico dos movimentos. Na verdade, a cada passo, o aprendiz desenvolve também flexibilidade e equilíbrio.Uma atividade que trabalha toda a musculatura, principalmente o abdômen. E o melhor: as aulas são ministradas para grupos de no máximo cinco pessoas por vez. Cada aluno recebe todo o apoio necessário de profissionais especializados na modalidade.

adblock ativo