Prática de correr descalço pode provocar lesões nos pés

Se você costuma correr com os pés descalços, cuidado. Um estudo, publicado no "Medicine & Science in Sports & Exercise" e realizado pela Universidade Brigham Young em Provo, Utah, EUA, recomenda cautela para quem é adepto deste tipo de atividade física.

Os cientistas experimentaram 36 corredores, entre homens e mulheres, que corriam entre 25 e 50 quilômetros semanalmente com calçados de corridas normais. Seus pés e partes inferiores das pernas foram submetidos a exames de ressonância magnética (MRI), não tendo sido constatados ferimentos ou outros problemas.

Metade do grupo continuou a correr a mesma distância com os mesmos calçados, a outra metade passou a usar um par de calçados de estilo descalço Vibram Five Fingers, aumentando gradativamente a distância da atividade. Ao final de dez semanas, os dois grupos foram submetidos a novos exames. Metade dos que usaram os sapatos de estilo descalço demonstraram sinais precoces de lesões ósseas nos pés.

Os resultados não significam que todas as pessoas que decidam mudar para calçados minimalistas ou correrem descalças vão sofrer lesões nos pés, pois novos estudos precisam ser realizados. Mas os cientistas recomendaram cautela aos esportistas que costumam correr descalços. Para evitar riscos, o melhor mesmo é fazer uso de sapatos apropriados.

