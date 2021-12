Pouco açúcar no sangue aumenta agressividade nas relações

Níveis baixos de açúcar no sangue fazem com que, em um casamento, cada cônjuge sinta mais raiva do outro, e também aumentam o risco de agressividade, revelou um estudo publicado nesta segunda-feira, 14, nos Estados Unidos.



A pesquisa demonstra como o simples fato de ter fome, resultado de baixos níveis de glicose, pode ser um fator de tensão entre os casais, provocando discussões e até mesmo violência, explicou Brad Bushman, psicólogo da Universidade de Ohio e principal autor do trabalho publicado nas Atas da Academia de Ciências dos Estados Unidos (PNAS) de 14 a 18 de abril.



O estudo foi feito durante 21 dias com 107 casais. Para medir a raiva, os cientistas deram a cada participante um bonequinho de vodu - que supostamente representava o cônjuge - e 51 alfinetes.



No fim do dia, cada um dos cônjuges deveria enfiar um certo número de alfinetes no boneco, segundo o grau de raiva que sentisse do companheiro. Ao mesmo tempo, cada cônjuge devia medir seu nível de glicose no sangue antes do café da manhã e antes de dormir.



Os resultados demonstraram que, quanto menor o nível de açúcar, maior era a quantidade de alfinetes cravados no boneco.



O vínculo entre glicemia e raiva persistiu mesmo entre casais que disseram estar satisfeitos com sua união.



Ao final dos 21 dias, pediu-se aos casais que se submetessem a um segundo teste: apertar um botão com toda força quando um ponto vermelho aparecesse na tela de um computador.



O vencedor de cada casal teve a oportunidade de submeter seu cônjuge, então, a um barulho forte e decidir sobre intensidade e duração da exposição.



Os resultados mostraram que aqueles que com grau de glicose mais baixo preferiam ruídos mais fortes e duradouros.



Um terceiro teste demonstrou que aqueles que enfiaram mais agulhas foram os que submeteram seus casais aos piores ruídos.



Este fenômeno se explica pelo fato de a glicose ser o principal combustível do cérebro, e o autocontrole necessário para manter a raiva e os impulsos agressivos requer muita energia, segundo os autores.



"O cérebro representa 2% do nosso peso, mas consome 20% das calorias", afirmou Bushman, recomendando aos casais que, antes de uma discussão difícil, estão certos de que não têm fome.

adblock ativo