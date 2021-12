Portadores da síndrome de Down devem praticar exercícios

Portadores da síndrome de Down podem e devem praticar atividade física. Os exercícios, além de benéficos para a saúde, ajudam no processo de socialização, a equilibrar as emoções e a prevenir doenças congênitas. Estudos demonstram que os portadores desta síndrome têm uma tendência à compulsão alimentar e ao sedentarismo. O que os leva a desenvolver problemas como obesidade, diabetes, colesterol alto, hipertensão e doenças cardíacas.

Por essa razão a importância de se praticar um esporte ou atividade física. Os exercícios mais indicados para os portadores de Down são a caminhada, a natação, a bicicleta, a dança, e demais atividades que estimulem o bem estar físico e mental. Todas essas atividades podem ser realizadas sem grande dificuldade, contribuindo assim para a melhora da autoestima. Elemento de vital importância na inserção do portador de síndrome de Down no universo do fitness é o professor ou instrutor. Ele deve ser um profissional capacitado para lidar com as diferenças e ter conhecimento das atividades mais indicadas para este tipo de paciente. Porém, o portador de síndrome de Down deve ser tratado como uma pessoa inteligente, com vontades e limites que têm de ser respeitados.

