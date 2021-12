População terá exame gratuito de glaucoma na ABM

A Associação Baiana de Medicina (ABM) e a Sociedade de Oftalmologia da Bahia (Sofba) realizarão, no próximo sábado, 29, o Mutirão de Saúde Triagem de Glaucoma, com medida de pressão ocular para pacientes acima de 40 anos. O atendimento será gratuito e ocorrerá das 9 às 15h, na sede da Associação Baiana de Medicina, em Ondina. Serão distribuídas 100 senhas por turno e é necessário apresentar o RG.

No local será realizado o teste de risco, para identificar pessoas com maiores chances de adquirir a doença. Caso o resultado não seja normal, os pacientes serão encaminhados para exames específicos para confirmação do diagnóstico do glaucoma em outro local - e serão orientados.

O glaucoma é uma doença causada pela lesão do nervo óptico relacionada com a pressão ocular alta. Pode ser crônico ou agudo. Quando crônico, é caracterizado pela perda da visão periférica (que permite perceber objetos ao nosso redor), devido a lesão das fibras do nervo óptico. O principal fator relacionado a esta lesão é a pressão interna do olho alta, porém existem outros fatores ainda em estudo.

