Policlínicas regionais de saúde já atendem 66,9% da população baiana

Com a abertura da 14ª Policlínica Regional de Saúde, erguida em Senhor do Bonfim (distante 400 km de Salvador), mais de 363.640 moradores de 11 municípios baianos passaram a ter acesso aos serviços de saúde oferecidos por essas unidades. As policlínicas já atendem 66,90% da população de 279 municípios da Bahia.

Em 29 de novembro, a 15ª policlínica será entregue em Simões Filho, ampliando o atendimento no Estado. Foram investidos cerca de R$ 23 milhões, entre obras e equipamentos e micro-ônibus, que realizam o transporte dos pacientes. Contando com 91 profissionais, a unidade terá médicos, enfermeiros, psicólogo, farmacêutico, nutricionista, ouvidor, assessores técnicos, assistente social, técnicos em enfermagem, técnicos em radiologia e assistentes administrativos.

As policlínicas têm à disposição consultas médicas em diversas especialidades como angiologia, cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, neurologia, ortopedia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ginecologa/obstetrícia, mastologia e urologia.

adblock ativo