Todos os anos, mais de 68 milhões de pneus são descartados no Brasil. Mas, o que poderia se tornar um problema para o meio ambiente, vira solução para as empresas que produzem asfalto. A borracha dos pneus velhos é utilizada na fabricação do asfalto ecológico, que produz pistas mais duráveis e aderentes para os veículos.

Para a produção de cada quilômetro do asfalto ecológico são necessários 600 pneus, com um custo 30% maior. Mas os benefícios são maiores, garantem estudiosos. Acompanhe o processo de transformação de pneus que não serão mais utilizados em asfalto ecológico:

Portal EBC Pneus velhos podem se transformar em asfalto

