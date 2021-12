Plantas como boldo e alcachofra protegem o fígado

O boldo estimula as funções digestivas aumentando a secreção biliar. O princípio ativo do boldo é a boldina, um alcalóide, responsável pelas propriedades hepatoprotetoras, antioxidante e sabor amargo. Ele não deve ser ingerido por gestantes e por pessoas com hepatite aguda. Além disso, as folhas de boldo apresentam taninos e o ascaridol um óleo essencial que tem ação colerética (aumenta a liberação de bile a partir da vesícula biliar) e colagoga (aumenta a secreção de bile).

A alcachofra contém cinarina e flavonóides que protegem e regeneram as células hepáticas além de diminuírem os níveis de colesterol. Auxilia também na eliminação da uréia e de substâncias tóxicas decorrentes do metabolismo celular.

A silimarina é uma flavolignana e é o principal componente da planta Silybum Marianum. Tem efeitos antioxidantes e antiinflamatórios. Sua ação de proteção das células hepáticas foi demonstrada em estudos in vivo e in vitro por meio da diminuição por agentes químicos.

